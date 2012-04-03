В случае нападения США на Иран, будет нанесен ответный сокрушительный удар

Представитель Корпуса стражей исламской революции Масуд Джазаери заявил, что в случае нападения Америки на Иран, будет нанесен ответный сокрушительный удар по США, однако Иран не станет первым наносить удар, сообщает Reuters.

Масуд Джазаери сказал во вторник: "При любом нападении со стороны американцев от нас последует сокрушительный ответ. И в этом случае мы будем действовать не только в границах Ближнего Востока и Персидского залива, ни одно место в США не укроется от наших атак". Он также добавил, что Иран никогда не нанесет удар первым.