В Америке приступили к серийному производству легковых авиа-автомобилей

В Америке начинается серийное производство легковых авиа-автомобилей. В пятницу открывается "Нью-йоркский автосалон", на котором будет представлена первая в мире летающая машина, испытания которой успешно завершила американская компания "Террафьюджиа".

Авиа-автомобиль назвали "Транзишн", он рассчитан на двух человек. Размах автоматически раскладывающихся при старте крыльев составляет восемь метров, которые после посадки складываются вдоль кузова. Машина взлетает с асфальтовой дороги при наборе максимальной скорости после пробега 762 метров. Максимальная высота полета - 500 метров, что для автомобилистов многих стран исключает необходимость получения разрешений на полеты от властей. К примеру, в США и государствах-членах ЕС полеты малых летательных аппаратов без уведомления соответствующих официальных инстанций разрешены именно до этой высоты, передает ИТАР-ТАСС.

Летающий автомобиль должен поступить в продажу в будущем году. Стоить он будет 279 тысяч долларов. Уже более 100 человек, желающих купить этот автомобиль, внесли залоговые суммы и в будущем году они первыми получат летающую машину.