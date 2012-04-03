Телеканал «Аль-Джазира» обвиняют в помощи сирийским боевикам

Бывший корреспондент телеканала «Аль-Джазира» Али Хашем заявил о том, что телеканал незаконно поставляет спутниковые средства связи из Ливана, Иордании и Турции и снабжает ими сирийских боевиков.

Как отметил Али Хашем в интервью «Ас-Сафир», "Аль-Джазира" готова платить по 50 тысяч долларов за переправку в Сирию спутниковых телефонов для боевиков. "Это делается, чтобы боевики могли связываться с телеканалом и в прямом эфире новостных выпусков рассказывать о том, что, якобы, происходит в Сирии", - заявил бывший корреспондент, передает РИА Новости. "Объективное освещение сирийского кризиса администрацию канала не интересует", - рассказал Хашем.