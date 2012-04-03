Меркель прогнозирует усиление роли Еврокомиссии

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что в ближайшие 20-30 лет неизбежно усиление роли Еврокомиссии. По ее мнению, в ближайшие годы европейским государствам придется передать часть своих полномочий Брюсселю.

Такое заявление Меркель сделала, выступая перед студентами Карлова университета в Праге. Федеральный канцлер Германии отметила, что "процесс передачи полномочий единому европейскому органу будет происходить в течение 20-30 лет", передает Reuters. За это время, отмечает Меркель, Еврокомиссия превратится в своего рода единое Европейское правительство.