В Евросоюзе уровень безработицы достиг самого высокого уровня

Долговой кризис в еврозоне принес с собой тяжелые последствия: уровень безработицы в ЕС достиг самой высокой точки с момента введения единой валюты в 1999 году. Особенно драматичная ситуация сложилась на юге Европы.

По информации Евростата (статистическая служба Европейского союза) уровень безработицы в 17 странах ЕС составил в феврале 2012 года 10,8 %, по сравнению с 10,7 % в январе этого же года. Количество безработных в феврале 2012 года в ЕС достигло 25 млн. человек.

Германия принадлежит к странам с самым низким уровнем безработицы, с показателем 5,7 % она следует после Австрии (4,2 %), Нидерландов (4,9 %) и Люксембурга (5,2%).

Самые высокие уровни безработицы отмечены в Испании (23,6 %) и Греции (21%).