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Лукашенко: мы готовы и вторую атомную станцию построить в Беларуси

3 апреля 2012, 14:13 [ «Аргументы Недели. Белоруссия» ]

Лукашенко: мы готовы и вторую атомную станцию построить в Беларуси
Фото сайта gradremstroy.ru

Белоруссия готова к строительству второй атомной электростанции при содействии МАГАТЭ. Об этом 3 апреля заявил президент страны Александр Лукашенко во время встречи с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии  Юкиа Амано.

"Если будет ваше содействие, поддержка и соответствующие условия, мы готовы и вторую атомную станцию построить в Беларуси", - сказал Лукашенко, передает БелТА.

Президент Беларуси твердо убежден, что ядерная энергетика является наиболее безопасным источником дешевой энергии, в которой мир все больше будет нуждаться.

По словам Александра Лукашенко, в настоящее время "мир переживает особый период в развитии мирного атома".

После катастрофы на японской АЭС "Фукусима-1" ряд стран, в частности, Германия, заявили о своих намерениях свернуть ядерные проекты. Беларусь же, наоборот, выступает за развитие атомной энергетики и рассчитывает на поддержку МАГАТЭ.

"Мы очень надеемся, что господин Амано, как и предыдущие руководители этого агентства, окажет нам серьезную моральную поддержку в строительстве атомной электростанции", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко обратил особое внимание на то, что Беларусь решила строить собственную АЭС, несмотря на то, что сама испытала всю тяжесть катастрофы на Чернобыльской АЭС. По словам президента, тот факт, что население Беларуси поддерживает этот проект, "весьма симптоматичен".

Белорусский лидер выразил надежду на то, что Юкиа Амано, лично ознакомившись с ходом реализации проекта строительства Островецкой АЭС, сделает определенные выводы о том, как и в каком направлении необходимо работать с Беларусью.

В свою очередь Юкиа Амано заявил, что МАГАТЭ рассматривает Беларусь как очень важного партнера, в том числе из-за того, что у страны есть собственный печальный опыт борьбы с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС. По словам Юкиа Амано, авария на "Фукусиме" существенно подорвала доверие людей к атомной энергетике, но несмотря на эти печальные события "каждая страна нуждается в развитии энергетики, улучшении жизни своего населения" и атомная энергия в этом может стать хорошим помощником.

20 февраля Александр Лукашенко уже предложил Японии построить АЭС в Беларуси, принимая верительные грамоты посла Японии Тикахито Харада.

"Если вы решите где-то построить атомную станцию, Беларусь должна быть в списке первых",- сказал глава государства.

25 ноября в Москве в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства Беларуси и России было подписано двустороннее межправительственное соглашение о выделении Беларуси государственного экспортного кредита на строительство Островецкой АЭС в размере до 10 млрд долларов.

Станцию в Островце, которую возводят по российскому проекту, планируют запустить в 2017 году.

Напомним, в апреле глава "Росатома" Сергей Кириенко посетит Японию по приглашению Токио, где, в частности, проведет консультации о сотрудничестве в ликвидации последствий аварии на АЭС "Фукусима-1".

 3 марта премьер Японии Ёсихико Нода сделал публичное признание, что страна была на грани ядерной катастрофы, потому, что правительство не смогло адекватно среагировать на землетрясение и цунами, произошедшие в марте 2011 года.

В ходе визита Сергея Кириенко возможно открытие в Токио представительства "Росатома". 5 марта Ростехнадзор опубликовал доклад, из которого следует, что российские АЭС построены и работают надёжно и безопасно.

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