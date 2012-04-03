Во Франции вновь пытаются поведать детям о гомосексуальности

Фильм, о котором "АН" рассказывала ранее, рассказывающий о любви двух рыбок одного пола и предназначенный его авторами для показа детям 8-летнего возраста во Франции вновь оказалась в центре дискуссии. В прошлый раз, два года назад, «продвинутая» лента, запланированная к показу в Бретани, была остановлена личным вмешательством министра образования, запретившим его демонстрацию.

После двух лет споров вокруг его распростанения, фильм «Поцелуй луны», предназначенные для объяснения гомосексуальности детям СМ1 и СМ2 начальной школы, (соотвествующим возрасту 8-9 лет) был разрешен для распространения, согласно сообщению газеты «Либерасьон» среди учителей и воспитателей. Короткометражный фильм , сюжет которого представляет историю рыбы-кота, Фелиса, влюбленного в рыбу-луну по имени Лев рискует всколыхнуть движение комитетов родительских организаций школ.



Режиссер Себастьян Вател, автор скандального фильма со своей стороны продолжает настаивать на показе, объясняя что "это фильм о любви (...) не о сексуальности» и что «это взрослые часто ужимают гомосексуализм до сексуальных отношений».

Ранее в ответ на полученные письма и петиции, Министерство образования запретило распространение «Поцелуя Луны» на национальных каналах, уточнив, что "выбор учебных материалов (...) остается на выбор учителя".





