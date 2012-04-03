Бутрос Гали и Шарль Азнавур удостоены В ЮНЕСКО премии «Древо жизни»

В Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО состоялось традиционное награждение лауреатов международной премии Благотворительного фонда возрождения национального, культурного и духовного наследия "Древо жизни".

С момента своего создания в 2011 году премии фонда "Древо жизни" вручались таким знаменитостям, как Даниил Гранин, Елена Образцова, Михаил Калашников, Борис Покроский и др.



Как и предполагалось, ранее в 2012 году фонд вышел на международный уровень. И в этот раз к награде были представлены экс-генеральный секретарь ООН Бутрос Бутрос-Гали, директор московского музея Рериха Людмила Шапошникова, индийский политик и философ Карану Сингху, а также знаменитый музыкант, посол Армении в Швейцарии и при ООН в Женеве Шарлю Азнавуру.

В этот раз вручение премии состоялось в рамках церемонии открытия выставки "Пакт Рериха. История и современность", посвященной творчеству и идейному наследию Николая Рериха, которая пройдет в здании штаб-квартиры со 2 по 6 апреля.

Помимо репродукций произведений Рериха и фотографий, посвященных его общественной деятельности, большую часть выставки занимают снимки утерянных памятников культурного наследия. Отдельный раздел в ней посвящен истории создания Рерихом символической эмблемы Пакта - "Знамени Мира", представляющее собой белое полотно с изображеными на нем тремя амарантовыми сферами, заключенными в круг. Знак символизирует единство настоящего, прошлого и будущего в круге вечности.

Премии лауреатам вручал Министр культуры РФ Александр Авдеев, подчеркнувший во вступительной речи важность того факта, что экспозиция открылась в ЮНЕСКО - организации, взявшей под свою опеку культурные памятники во всем мире.

В ответном слове Бутрос Бутрос-Гали поблагодарил Международный Центр Рерихов за деятельность по укреплению международного диалога и сохранению всемирного наследия, обозначив особую значимость миссии ЮНЕСКО в процессе по предотвращению конфликтов.

Продолжившая эстафету директор московского музея Рериха Людмила Шапошникова, напомнила об особой роли Франции в жизни Рериха, и завершила свою речь разворотом «Знамени мира».

Наиболее кратким среди выступающих стал Шарль Азнавур, признавшийся, что петь на сцене ему гораздо проще и от волнения значительно прибавил себе возраст.































































