Япония отклонила приглашение КНДР понаблюдать запуск спутника

Правительство Японии отказалось посылать наблюдателей в Северную Корею на запуск ракеты, которая должна в середине апреля вывести на околоземную орбиту искусственный спутник, заявил во вторник представитель японского кабинета министров Осуму Фудзимура.

Он подтвердил журналистам, что Агентство по исследованию космического пространства Японии получило приглашение, передает Интерфакс.

"АН" писали, что 17 марта министр обороны Японии Наоки Танака заявил, что японские Силы самообороны могут сбить ракету Северной Кореи с искусственным спутником Земли.

Напомним, что 17 марта власти КНДР заявили, что готовы пригласить международных наблюдателей и журналистов на запуск в космос ракеты со спутником на борту. США назвали эти планы Пхеньяна провокацией и подчеркнули, что новый запуск представляет угрозу для региональной безопасности. Старт ракеты намечен на апрель и, по заявлению северокорейских властей, посвящен 100-летию со дня рождения основателя государства Ким Ир Сена.

Япония уже официально объявила о том, что намерена продлить односторонние санкции в отношении КНДР еще на год. Они включают в себя замораживание торгово-экономических связей между двумя странами и запрет на выдачу въездных виз северокорейским гражданам.