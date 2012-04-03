Токио парализован в ожидании самого сильного за полвека урагана, есть жертвы

В Стране Восходящего Солнца один человек уже погиб из-за бури, шестеро получили травмы различной степени тяжести. По данным метеорологов, ураган, сформировавшийся над Японским морем, сейчас пересекает страну, в Токио ожидается скорость ветра до 90 км/ч.

Самый сильный ураган с 1959 г. ожидается в японской столице во вторник, в связи с чем в Токио отмены сотни авиарейсов, приостановлено движение большинства поездов, а рабочий день для десятков тысяч жителей завершился существенно раньше обычного - их отправили домой готовится к разгулу стихии, сообщило агентство Bloomberg, передает Интерфакс.

Высота волн в прибрежных районах на северо-западе страны может превысить 10 метров. В связи с этим отложено прибытие и погрузка-разгрузка нефтяных танкеров, возможна приостановка работ на ряде НПЗ.

В настоящее время вылета из Токио ожидают более 32 тыс. пассажиров: All Nippon Airways отменила 139 рейсов, Japan Air - 160 рейсов. Пока речь идет в основном о внутреннем авиасообщении, однако компании не исключают и масштабных отмен международных рейсов.