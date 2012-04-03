В США проведена полномасштабная полицейская инспекция деятельности "Окстердамского университета медицинского культивирования конопли", чье руководство активно борется за легализацию марихуаны в Калифорнии.

По информации антинаркотического управления города, постовой, дежуривший рядом с заведением, наблюдал, как из вуза выносятся мешки с неопознанными веществами.

По сообщениям СМИ, проверка заведения никак не связана с произошедшей 2 апреля стрельбой в местном христианском колледже.

Так называемый "Окстердамский университет", предлагающий своим слушателям - среди прочего - курс "готовки с марихуаной", был основан в 2007 году Ричардом Ли, одним из главных апологетов легализации употребления продуктов конопли в Калифорнии.

Тем не менее сторонники Ли потерпели поражение на референдуме 2010 года, когда большинство жителей штата отвергло идею законного использования легкого наркотика в медицинских и расслабляющих целях.

Отметим, что медицинское использование конопли в штате Калифорнии было ограничено разрешено впервые в США в 1996 году, позже ещё в 16 штатах: Аляска (1998), Аризона (2010), Колорадо (2000), Колумбия (2010), Вашингтон Д.С. (2010), Делавэр (2011), Гавайи (2000), Мэйн (1999), Мичиган(2008), Монтана (2004), Невада (2000), Нью-Джерси (2010), Нью-Мексико (2007), Орегон (1998), Род Айлэнд (2006), Вермонт (2004), Вашингтон (1998).

"АН" писали, что накануне в христианском колледже в Окстердаме 7 человек погибли и 10 ранены в результате хаотичной стрельбы, открытой неким корейцем, которого уже поймали.