Дядя Асада, покушавшийся на брата, поможет племяннику снять бремя власти

Бывший вице-президент Сирии Рифат Асад, дядя нынешнего главы государства Башара Асада, пытавшийся в свое время свергнуть с поста президента своего старшего брата, заявил, что при существующем уровне международного давления режим партии Баас не сможет продержаться долго.

Рифат Асад, высланный из страны по обвинению в массовом убийстве в 1982 году, хочет принять непосредственное участие в процессе передачи власти в стране, со ссылкой на ливанскую газету "Дэйли стар" передает Интерфакс.

"Выходом из кризиса будет гарантирование арабскими странами безопасности Башару Асаду, чтобы он смог оставить свой пост и уступить место человеку, который будет заботиться о народе после его отставки. Это должен быть кто-то из семьи:я или кто-нибудь еще", - заявил Рифат Асад.

Экс-вице премьер Сирии высказал мысль, что нынешний уровень насилия в государстве делает правительство его племянника политически несостоятельным.

Рифат Асад, младший брат бывшего президента Сирии Хафеза Асада, командовал внутренними войсками безопасности в 1970-е и в начале 1980-х годов. В 1982 году войска под его командованием атаковали сирийский город Хама, чтобы подавить разгоревшееся там восстание исламистов. По оценкам историков и правозащитников, тогда погибли от 10 до 25 тыс. мирных жителей. В 1983 году Рифат попытался отобрать власть в стране у своего брата, но попытка провалилась и Рифат Асад был выслан из страны.

После попытки неудачного переворота против своего брата Хафеза в 1984 году экс-вице-президент Сирии отправился в изгнание в Париж, где он живет до сих пор. Тем не менее до 1998 года Рифат Асад номинально сохранял пост второго лица сирийского государства, не имея возможности вернуться в страну.

"АН" писали, что накануне специальный представитель ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннан сообщил, что власти Сирии выразили готовность прекратить огонь и приступить к исполнению предложенного им плана мирного урегулирования не позднее 10 апреля. В конце марта сирийские власти согласились на предложенный спецпредставителем ООН и ЛАГ по Сирии Кофи Аннаном план по урегулированию кризиса в стране. Госдеп США скептически отнёсся к идее проведения этих выборов.

Напомним, 13 марта резидент Башар Асад подписал постановление о проведении 7 мая выборов в парламент Сирии - Меджлис аш-Шараб (Народное собрание). Жителям страны доведётся впервые выбирать высший законодательный орган согласно новой конституции, которая разрешила регистрацию оппозиционных партий и ограничила полномочия президента двумя сроками по семь лет. Сирийские власти надеются, что выборы парламентапомогут найти политическое решение кризиса, вывести страну из тупика.

10 марта МИД РФ согласовал с ЛАГ план по урегулированию ситуации в Сирии.Вооруженного вторжения он не предусматривает.

9 марта руководитель антиправительственного Сирийского национального совета Бурхан Гальюн отверг призыв к оппозиции спецпосланника ООН и ЛАГ по урегулированию кризиса в стране Кофи Аннана вступить в диалог с правительством президента Башара Асада. Он призвал иностранные государства к открытой военной интервенции Сирии.



