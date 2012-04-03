Боевики отпустили заложников, захваченных более 10 лет назад в Колумбии

В Колумбии повстанцы из военного крыла компартии страны FARC - Революционных вооруженных сил Колумбии - освободили последнюю группу военных и полицейских, захваченных в плен более десяти лет назад.

Бывших заложников, среди которых были четверо военнослужащих и шестеро сотрудников правоохранительных органов, подобрал вертолет, предоставленный миссии Красного креста властями Бразилии, со ссылко на Рейтер передает ИТАР-ТАСС. Сообщается, что их направят в столицу Колумбии Боготу.

Это последняя группа заложников, содержавшаяся в лагерях FARC (исп. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo) в джунглях Колумбии.

В конце прошлого года экстремисты на своем сайте заявили о готовности освободить из плена шестерых военных и полицейских. При этом FARC предупредила правительство страны об ответственности за жизни этих людей в случае, если будет предпринята попытка их освобождения в результате спецоперации.

В конце ноября прошлого года боевики FARC казнили нескольких заложников из числа полицейских при приближении к месту дислокации отряда армейских подразделений. Боевики посчитали, что готовится операция по их освобождению, и расстреляли пленников. По счастливой случайности одному из них удалось выжить.

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос недавно обратился к новому лидеру FARC Тимолеону Хименесу, известному под кличкой "Тимоченко", с призывом прекратить насилие и вооруженную борьбу. "Тимоченко", которому 52 года, был избран руководителем FARC в начале ноября после гибели предыдущего лидера повстанцев Альфонсо Кано, уничтоженного в ходе спецоперации.

"АН" писали, что в конце марта в Колумбии армия нанесла сокрушительный удар по партизанам-марксистам FARC. Тела 36 бойцов, убитых в ходе операции в среду, доставлены на военную базу Апиай недалеко от Висты Эрмосы вместе с оружием, которое осталось на поле боя.

США и ряд стран мира включили ФАРК в число террористических, за сотрудничество с ФАРК в США судят россиянина Виктора Бута.

С 1964 года ФАРК доставляет немало хлопот руководству Колумбии. Иногда значительные. В январе гражданское авиасообщение на юге из западе Колумбии было нарушено: бойцы ФАРК вывели из строя радарную установку станции слежения гражданской авиации в горах на юго-востоке страны, выпустив по ней десятки самодельных ракет.

Леворадикальная повстанческая группировка FARC была основана в 1964 г. как военное крыло компартии Колумбии, с этого момента началось вооруженное противостояние властям. Повстанцы ведут войну с правительством за построение "Новой Колумбии" и "общества социальной справедливости и равенства".

Бойцы FARC позиционируются как защитники бедных крестьян, а свою деятельность финансируют в основном за счёт выкупов, полученных за заложников.

В начале 2000-х вооруженные отряды FARC контролировали несколько регионов Колумбии, ещё осенью группировка контролировала до 20% колумбийской территории. В её составе множество детей и подростков, завербованных боевиками, а также некоторое количество фанатиков из Европы. США и Евросоюз внесли FARC в список террористических организаций.

В последнее время FARC теряет свою популярность даже среди бедняков, а многомиллиардная военная помощь США позволила колумбийским властям обезглавить движение, ликвидировав его лидеров и усилить давление на повстанцев.

"АН" писали, что в ноябре 2011 года правительственная армии уничтожили Алирио Рохас, начальника службы безопасности FARC через три месяца после того, как войска Колумбии убили предыдущего главу службы безопасности FARC главнокомандующего Альфонсо Кано.

Рохаса убили в г.Толима, который является показательным регионом для партизан. Здесь они в 1964 г. впервые начали борьбу против правительства.