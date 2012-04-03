Кореец расстрелял студентов христианского колледжа в США: 7 погибли, 10 ранены
3 апреля 2012, 06:13 [ «Аргументы Недели» ]
В американском штате Калифорния накануне бывший студент медфакультета оклендского христианского колледжа корейской внешности накануне ворвался в аудиторию Alma mater и открыл хаотичную стрельбу.
Полиция Окленда сообщает о семи погибших по уточнённым данным. Преступник задержан в торговом центре в нескольких километрах от места происшествия.
В настоящий момент сотрудники сил безопасности обследуют сам колледж и прилегающий район в поисках сообщников стрелка, сообщает ИТАР-ТАСС. Территория оцеплена, все гражданские лица эвакуированы. В госпиталь направлены не менее девяти раненых.
Очевидцы утверждают, что стрелок, ворвавшись в одну из аудиторий, где проходило занятие, начал хаотичную стрельбу. Он произвел порядка 30 выстрелов.
"Он выглядел абсолютно безумным, что-то выкрикивал. Начался хаос — люди старались выбежать из помещения. Все были очень напуганы", — рассказала студентка Дебора Ли, находившаяся в соседнем помещении.
Преподаватели, услышав выстрелы, поспешили начать эвакуацию студентов колледжа. О мотивах преступления пока ничего не известно. Начато расследование инцидента.
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