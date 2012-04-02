Запад скептически относится к обещаниям режима Асада

По сообщениям ООН, правительство в Дамаске выразило готовность к прекращению огня. Но как сообщают представители из дипломатических кругов, запад настороженно относится к очередным обещаниям режима Асада.

Спецпредставитель Кофи Аннан упрекнул руководство в Дамаске в том, что никаких конкретных шагов еще сделано не было. Без сомнения, готовность приступить к исполнению предложенного им плана мирного урегулирования к 10 апреля - важный шаг. Однако некоторые пункты этого плана до сих пор остаются не согласованы, такие как доступ сотрудников гуманитарных организаций и журналистов.

Председатель Совета безопасности в этом месяце, посол США Сьюзан Райс, настроена скептически: "Мы слышали много обещаний, многие из которых не были выполнены ", - заявила она после совещания, - "Поэтому мы настроены скептически".

Представитель Германии в ООН Мигель Бергер, говоря о достигнутом успехе, также подчеркнул озабоченность ситуацией в Сирии: «На основе опыта, мы должны быть с осторожностью относиться к обещаниям правительства Сирии , до тех пор пока насилие продолжается».

В этой связи западные дипломаты намерены усилить давление на Дамаск, чтобы режим Асада приступил к реализации конкретных шагов.Кроме того, было объявлено, что ООН снова направит в ближайшие дни техническую миссию в Сирию. Эксперты будут наблюдать за ситуацией в целях контроля за прекращением огня. Дипломаты охарактеризовали эту миссию как «предупредительные меры»: ООН в этом случае будет иметь возможность направить своих наблюдателей незамедлительно, если Совет безопасности примет такое решение.