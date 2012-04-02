Лечить Тимошенко готовы немецкие врачи из клиники Charite

Врачи берлинской клиники Charite готовы лечить экс-премьера Украины Юлию Тимошенко. В понедельник стало известно, что Юлия Тимошенко, которая содержится в Качановский исправительной колонии Харькова, согласилась на лечение в медицинском стационаре за пределами колонии.

Сегодня первый заместитель министра здравоохранения Украины, руководитель совместной международной медицинской комиссии Раиса Моисеенко сообщила, что Юлии Тимошенко было предложено лечение в центральной клинической больнице "Укрзализныци" ("Укржелдороги") в Харькове. "Это на сегодняшний день лучшее учреждение. Юлия Владимировна огласилась на лечение, и мы можем в любое время начать", - сказала замминистра.

В свою очередь директор Института патологии позвоночника, суставов имени Ситенко Николай Корж отметил, что сейчас речь идет "о консервативном восстановительном лечении. К лечению Юлии Тимошенко могут быть привлечены и немецкие врачи, если они выразят такое пожелание".

В сообщении берлинской клиники Charite говорится, что "в прессе сообщается о предстоящем лечении Юлии Тимошенко в украинской больнице за пределами тюрьмы в Харькове. Университетская медицина Charite не берется прогнозировать перспективы лечения, потому что ничего неизвестно об условиях на месте. Charite по-прежнему готова лечить пациентку в дальнейшем", - цитирует сообщение немецкой клиники РИА Новости.

Напомним, состояние здоровья Юлии Тимошенко за время нахождения под стражей с августа 2011 года ухудшилось - она не может самостоятельно передвигаться из-за проблем с позвоночником. В середине февраля Юлию Тимошенко обследовала медкомиссия, в состав которой входили врачи из Канады и Германии.