В Сирии согласились приступить к выполнению плана Аннана

Специальный представитель ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннан сообщил, что власти Сирии выразили готовность прекратить огонь и приступить к исполнению предложенного им плана мирного урегулирования не позднее 10 апреля.

На заседании Совета Безопасности Кофи Аннан попросил поддержать его инициативу об установлении срока до 10 апреля для введения его плана в действие и предложил подумать о создании миссии, которая бы следила за исполнением плана обеими сторонами конфликта, об этом сообщает Би-Би-Си.

По данным представителя сирийского Наблюдательного совета по правам человека Абдула Рахмана, жертвами сирийского кризиса, который продолжается уже больше года, стали более 10 тыс человек. А по данным ООН, в Сирии погибли около 8 тыс человек.

Напомним, предложенный Кофи Аннаном план мирного урегулирования в Сирии, который Дамаск принял в конце марта, состоит из шести пунктов и включает требования прекращения насилия с обеих сторон и начало политического диалога.