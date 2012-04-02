МИД РФ: Правительство Сирии запоздало с реформами

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в Государственном университете в столице Армении, заявил, что правительство Сирии уже запоздало с реформами. Однако Россия не ставит перед собой цели - ухода президента Сирии Башара Асада со своего поста.

Сергей Лавров сказал: "Правительство, руководство Сирии сделало за последний год очень много ошибок, прежде всего в том, что касается неадекватного реагирования на протестное движение, хотя среди мирных демонстрантов были вооруженные провокаторы. Правительство Сирии явно запоздало с реформами, хотя закрывать глаза на то, что реформы все-таки внедряются, тоже было бы неправильно".

Глава российского МИДа добавил - "когда оппозиция заявляет о том, что единственным выходом из кризиса является уход президента Асада в отставку, это приглашение к кровопролитию, не потому, что кому-то нравится президент Асад и надо его сохранять у власти - по крайней мере у России такой повестки дня нет", - цитирует Лаврова РИА Новости.