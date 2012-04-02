Расмуссен: НАТО будет центральным полюсом сети безопасности в мире

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил в понедельник, что Североатлантический альянс будет центральным полюсом глобальной сети безопасности в мире, который в свой состав будет включать многие страны и организации.

В понедельник в Брюсселе Андерс Фог Расмуссен сказал: "Мы будем рассматривать новые подходы к укреплению нашего партнерства, чтобы сделать НАТО центральным полюсом сети безопасности, включающей многие страны и организации по всему миру".

Вопросы партнерства, по словам генсека НАТО, будут обсуждаться на предстоящем саммите НАТО 20-21 мая в Чикаго. Также он подчеркнул, что "если мы хотим выполнить нашу миссию обеспечения безопасности в современном мире, мы должны продолжать инвестировать в прочные партнерские отношения со странами по всему миру", - цитирует Расмуссена РИА Новости.