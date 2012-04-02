Кандидат от партии зеленых во Франции упала с лестницы

И это тут же создало во Франции слегка напряженную ситуацию. Несмотря на утверждения соратников, что у кандидата Эвы Жоли никаких проблем с сердцем не обнаружены и что она сможет выйти из больницы уже в течение дня.

Падение произошло воскресенье вечером, во время выхода из кинотеатра. Г-жа Жоли упала с лестницы и была увезена в парижскую больницу Кошен, где и провела ночь. Несмотря на сообщение директора предвыборной кампании Стефана Ситбон-Гомэз о том, что предвыборная программа понедельника аннулирована, но весь последующий график остается в силе, практически все французские медиа в течение дня возвращались к теме, каждый раз констатируя, что ничего серьезного нет.

Впрочем, как оказалось, подобное внимание прессы к событию возникло не по причине отсутствия других тем. Незначительный инцидент, подобный этому, теоретически способен привнести в ход предвыборной кампании весьма серьезные перемены.

Как предусмотрено статьей 7 Конституции Франции, которая устанавливает правила, регулирующие выборы президента ", если до первого тура голосования, кандидат умирает или становится недееспособным, Конституционный совет объявляет о переносе выборов ".

Положение было добавлено в Основной закон Франции в 1976 году.

Если задержка продлится, то механизм может быть запущен. Кому это выгодно? Эта тема уже начала циркулировать в связи с тем, что первый тур голосования пока выпадает на период каникул. Но при подобном повороте состав на участках в день голосования может быть существенно другим, включая, например, все семьи, вернувшиеся с весеннего отдыха.











