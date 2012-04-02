В Париже прошел Салон недвижимости (Фото)

Традиционный салон недвижимости принимал посетителей в минувшие выходные в Париже. По предварительным подсчетам в этом году через него прошло свыше 30000 человек.

Легкое понижение цен на французском рынке недвижимости с начала 2012 года способствовало привлечению клиентов. Около 250 учасников выставки, в значительной степени представляющие застройщиков, предлагали посетителям инвестирование в недвижимость как во Франции так и за ее пределами.

Особый расчет в этом году был на пенсионеров. Именно для них в рамках Салона была создан «интернациональный городок», основанный на принципе: « Уезжаем жить под солнцем». Предложенные направления включали себя как собственное Средиземноморье, так и Португалию, Марокко, Тунис, Турцию, Бали, Майами , Тайланд. А расчеты основывались не только на ценовых предпочтениях, но и на дополнительных налоговых преимуществах. Так, пробыв 183 дня в Марокко, французский пенсионер получал льготное налогообложение, сокращая почти в двое расходы. В случае же обоснования на постоянной основе скидки достигали 80%.

Для большей убедительности клиентам в этом году также предлагалось увидеть будущее жилье в уже ставшем достаточно популярном в других направлениях формате 3D. Для выбора внутренней отделки и мебелировки примененное застройщиками новшество оказалось эфеективным способом убедить клиента на месте и избежать его недовольства в последствии.























