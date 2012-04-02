В Грузии за посещение Абхазии будут судить гражданина России

Суд над Константином Родионовым, обвиняемым грузинскими властями в незаконном посещении Абхазии, пройдет сегодня в Тбилиси, сообщила замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.



"Сейчас Родионов остается в Грузии в ожидании суда, намеченного на сегодня, 2 апреля. Он установил контакт с секцией интересов России, мы оказываем ему необходимую консульскую помощь", - сказала она.

Родионова задержали в аэропорту Тбилиси 17 февраля. Он обвиняется в посещении Абхазии без разрешения Тбилиси, а это в Грузии является уголовным преступлением. Грузинская сторона долгое время не давала объяснений, и только после того, как 27 марта подробности ситуации были озвучены официальным представителем МИД РФ, дело сдвинулось с мертвой точки, сообщает «Интерфакс».



