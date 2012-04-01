Власти Ирака хотят перезахоронить Саддама Хусейна

Власти Ирака намерены перезахоронить повешенного экс-диктатора Саддама Хусейна. Причиной стало то, что его могила превратилась в место массового паломничества. Хусейн продолжает оставаться для некоторых иракцев культовым вождем.

Поток паломников к его могиле диктатора постоянно увеличивается. Иракские власти планируют перезахоронение, сообщает семья экс-диктатора, пишет РБК. Саддам Хусейн был повешен по приговору иракского суда за массовые убийства шиитов и курдов 30 декабря 2006 года. Его могила находится в родной деревне поблизости от Тикрита.