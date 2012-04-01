"Друзья Сирии" учредили фонд помощи оппозиции

"Друзья Сирии" создали фонд помощи оппозиции и группу по выработке санкций против режима Башара Асада. "Группа друзей Сирии" признала оппозиционный Сирийский национальный совет (СНС) "единственным представителем сирийского народа".

Участники встречи в Стамбуле выразили поддержку плану Кофи Аннана по урегулированию сирийского кризиса. Официально об итогах конференции, как ожидается, объявит глава МИД Турции Ахмет Давутоглу на итоговой пресс-конференции, передает РИА «Новости». Ранее страны – участницы «Группы друзей Сирии» признали оппозиционный Сирийский национальный совет (СНС) в качестве «главного партнера» по переговорам в рамках урегулирования сирийского конфликта.