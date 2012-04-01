США будут помогать сирийской оппозиции в 2 раза больше

Соединенные Штаты Америки увеличат помощь сирийской оппозиции до 15 миллионов долларов, заявила Хиллари Клинтон. Помимо этого, США будут поставлять средства связи, чтобы облегчить координацию оппозиционных сил.

Государственный секретарь США в рамках конференции "Друзей Сирии" встретилась с пятью лидерами сирийской оппозиции. Сирийцы будут защищать себя до тех пор, пока режим Башара Ассада не прекратит насилие, отметила Хиллари Клинтон, передает РБК. По ее словам, сирийский лидер не выполняет своих обещаний.