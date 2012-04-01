Хиллари Клинтон призвала Асада остановить насилие

Хиллари Клинтон призвала сирийского президента Башара Асада остановить насилие против мирного населения. Такое заявление государственный секретарь США сделала в воскресенье, выступая на встрече "друзей Сирии".

Клинтон предупредила Асада о возможных "серьезных последствиях". Сирийский режим, отметила госсекретарь, удлиняет и без того длинный список обещаний, которые он не сдерживает, передает Интерфакс. По ее словам, прошла почти неделя с момента одобрения Дамаском плана Кофи Аннана. "Мы должны вынести заключение - сирийский режим продолжает пополнять список так и не сдержанных обещаний", - сказала Клинтон.