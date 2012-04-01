Расстрел похоронной процессии: 12 раненых, пятилетний ребенок погиб

В США в ночь на воскресенье скончался в госпитале 5-летний ребёнок от травм, полученных в пятницу во время расстрела похоронной процессии убитого афроамериканского юноши в пятницу. 12 раненых ещё в больнице.

Трагедия произошла в пятницу вечером у здания похоронного бюро, передает РИА Новости. По словам пастора, шесть преступников начали стрелять по людям, когда закончилась траурная церемония в часовне при похоронном бюро. По некоторым данным, огонь вели из автомобиля.

На похоронах афроамериканская семья и родственники прощались с юношей, который был недавно застрелен. После того как начались выстрелы, в похоронном бюро и часовне возникла паника. 12 взрослых и ребенок получили ранения.

Пятилетний ребенок был госпитализирован с огнестрельным ранением в ногу, его состояние накануне врачи оценивали как стабильное, однако организм ребенка не справился с раной и в ночь на воскресенье он умер.

Полиция ведет поиски скрывшихся с места происшествия злоумышленников. Это уже второй расстрел похоронной процессии афроамериканцев в Майами.