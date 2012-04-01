На Фиджи - чрезвычайное положение, аэропорт отрезан, есть погибшие

На островах Фиджи в Тихом океане объявлено чрезвычайное положение после урагана, вызвавшего сильные наводнения, отрезавшие международный аэропорт. Наводнение после затяжных дождей смыло дома, дороги и мосты.

В результате разгула стихии погибли по меньшей мере два человека, передает Би-Би-Си. Сотни туристов, пытающихся покинуть Фиджи, застряли в аэропорту.

Авиакомпаниям прибывающих рейсов отдано распоряжение не пытаться сажать самолеты на главном острове архипелага – Вити-Леву, поскольку безопасность пассажиров не может быть гарантирована. На островах объявлено чрезвычайное положение.