На Фиджи - чрезвычайное положение, аэропорт отрезан, есть погибшие
1 апреля 2012, 13:15 [ «Аргументы Недели» ]
На островах Фиджи в Тихом океане объявлено чрезвычайное положение после урагана, вызвавшего сильные наводнения, отрезавшие международный аэропорт. Наводнение после затяжных дождей смыло дома, дороги и мосты.
В результате разгула стихии погибли по меньшей мере два человека, передает Би-Би-Си. Сотни туристов, пытающихся покинуть Фиджи, застряли в аэропорту.
Авиакомпаниям прибывающих рейсов отдано распоряжение не пытаться сажать самолеты на главном острове архипелага – Вити-Леву, поскольку безопасность пассажиров не может быть гарантирована. На островах объявлено чрезвычайное положение.
//Комментарии 13+