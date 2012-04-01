Британская спецслужба MI5 назвала имя заказчика покушения на Ахмеда Закаева

Британская спецслужба MI5 заявила о готовящемся покушении на эмиссара чеченских сепартистов Ахмеда Закаева.По данным спецслужбы, Закаева собирались убить его враги из России и Молдавии.

В MI5 назвали имя главы Чечни Рамзана Кадырова, пишет сообщает The Sunday Telegraph ("Санди Телеграф"). Спецслужба считает, что Рамзан Кадыров хочет его смерти. Британское издание называет это публичное заявление MI5 "беспрецедентным".

Посредником в готовящемся преступлении выступал 45-летний россиянин. В материалах М15 его имя не называется, он фигурирует как Е1. Известно, что он бывший военнослужащий и у него шестеро детей. В Великобританию он бежал из Чечни семьей в 2003 году. Спустя 6 лет его жена и дети стали поданными Великобритании. Россиянин получил лишь вид на жительство. В 2010 когда Е1 покидал страну, власти запретили ему возвращаться.

Он попытался оспорить это решение в суде. В М15 уверены, что Е1 представляет угрозу национальной безопасности, поэтому история с покушением и всплыла в суде. В спецслужбе говорят, что E1 был причастен к убийству бывшего охранника Кадырова Умара Израилова. Он был убит в Вене в 2009 году.

Напомним, являвшийся соратником Джохара Дудаева и работавший в правительстве Ичкерии Ахмед Закаев получил в Великобритании политическое убежище после того, как Лондонский суд отказал России в его выдаче.

"АН" писали, что на днях в Лондоне было совершено нападение на российского банкира Германа Горбунцова. Сейчас Горбунцов находится в тяжелом состоянии в больнице.