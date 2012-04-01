Российские туристы не пострадали в результате терактов в Кении

В Кении в результате терактов, произошедших накануне в городах Момбаса и Мтвапа, российские туристы не пострадали, сообщила в воскресенье гендиректор компании "Пегас Туристик" Анна Подгорная.

"Теоретически российские туристы могли бы находиться во время теракта в Момбасе, но, как сообщают местные СМИ, там никого из россиян не было", - заявила Подгорная в воскресенье, передает портал "Интерфакс-Туризм".

По ее словам, Кению в зимнее время посещают российские туристы, которые, преимущественно, совершают экскурсионные поездки по национальным паркам и отдыхают на море в окрестностях Момбасы.

"Но сейчас напрямую ни одна российская авиакомпания не осуществляет рейсов в Кению", - отметила представитель фирмы "Пегас Туристик", ранее осуществлявшей чартерную цепочку из Москвы в Момбасу.

Она также сообщила, что Момбасу туристы иногда посещают в ходе однодневной экскурсии, находясь на отдыхе в одном из прибрежных отелей.

Напомним, в субботу в прибрежном кенийском городе Мтвапа неизвестный злоумышленник бросил гранату в толпу местных жителей, ранения получили, 12 человек, один из которых скончался. В этот же день граната была брошена в ресторане города Момбаса, ранены трое.