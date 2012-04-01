300 наци и 3000 антифа передрались в датском Орхусе
1 апреля 2012, 10:24 [ «Аргументы Недели» ]
В Дании в городе Орхус накануне произошли столкновения между националистами и антифашистами. Ультраправые организовали демонстрацию против исламского экстремизма. На съезд наци приехали из разных европейских стран.
В уличной акции участвовали около 300 делегатов съезда, сообщил телеканал "Россия 24". Их противников - антифашистов оказалось почти в десять раз больше.
Несколько раз вспыхивали конфликты. Пришлось вмешаться полицейским. Они задержали около 80 человек.
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