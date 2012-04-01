Уго Чавес опять отправился лечиться от рака на Остров Свободы

Президент Венесуэлы Уго Чавес в ночь на воскресенье отбыл на Кубу для прохождения очередного курса радиотерапии. Он вновь заявил, что будет участвовать в президентских выборах, назначенных на октябрь.

В своем выступлении по национальному телевидению Венесуэллы перед отлётом Уго Чавес заявил, что не сомневается в скорейшем выздоровлении, передает Би-Би-Си.

"АН" писали, что Чавесу, у которого в феврале была диагностирована повторная раковая опухоль в тазовой области, в прошлом месяце сделали операцию в клинике Острова Свободы.

Напомним, выборы президента Венесуэлы назначены на 7 октября 2012 года, опросы общественного мнения показали, что за шесть с половиной месяцев до дня выборов президент Уго Чавес существенно опережает своего единственного конкурента Каприлеса.