Число погибших в результате серии взрывов на юге Таиланда достигло 15

На юге Таиланда количество погибших в результате серии теракотов радикальных исламистов в субботу достигло 15, ранены более 340 человек. Об этом сообщили сегодня представители национальной полиции королевства.

"АН" писали, что накануне поступила информация о том, что 31 марта около полудня по местному времени семь человек погибли и более 70 получили ранения в результате серии взрывов в деловой части города Яла - столицы одноименной южной провинции Королевства.

Полиция Таиланда сообщила в воскресенье, что 31 марта происламские сепаратисты подорвали два заминированных автомобиля на торговой улице в центральной части Яла, после чего взорвали автомобиль, припаркованный на подземной стоянке в многоэтажной пятизвездочной гостинице "Ли гарден" в городе Хат-Яй в провинции Сонгкхла, передает ИТАР-ТАСС.

Ранее представитель менеджмента гостиницы утверждал, что взорвался газ на первом этаже гостиницы. Однако, глава национальной полиции Таиланда генерал Приюпан Дамапонг сообщил сегодня, что, согласно данным следствия, взрыв в гостинице был терактом.

"Это был заминированный автомобиль, и прослеживается однозначная связь этого взрыва со взрывами в городе Яла", - указал он.

По данным полиции, террористы подорвали груженый взрывчаткой пикап на втором подземном этаже парковки гостиницы "Ли Гарден". Взрыв был такой силы, что части взорванного автомобиля, пробив бетонные перекрытия, оказались в фойе гостиницы.

В этом теракте погибли 5 человек, включая одного иностранца – гражданина Малайзии. 230 постояльцев гостиницы были госпитализированы с отравлением продуктами горения.

Суббота стала самым кровавым днем за 8 лет действий происламских сепаратистов на юге Таиланда.

Напомним, с января 2004 г. в провинциях Наратхиват, Паттани и Яла, а также 4 округах провинции Сонгкхла в результате 11,5 тыс терактов погибли более 5 тыс человек, еще 8,5 тыс получили ранения. Исламисты добиваются выхода из состава королевства трех провинций, находящихся на юго-западе Таиланда на границе с Малайзией, и создания на их основе независимого султаната.