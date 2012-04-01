"Братья-мусульмане" двинули в президенты Египта опытного "сидельца"

В Египте в субботу вечером парламентская фракция Партии свободы и справедливости "Братьев-мусульман" объявила о своем решении выдвинуть кандидатом на предстоящих в мае президентских выборах Хейрата аш-Шатера, заместителя верховного наставника ассоциации.

Его кандидатура была утверждена во время голосования в совете шуры ассоциации, причем аш-Шатер смог победить лишь с весьма незначительным перевесом. Сразу после избрания Хейрат аш-Шатер подал в отставку со всех постов в партии и ассоциации, чтобы, по его собственному признанию, "не занимать никаких должностей, а сосредоточиться полностью на служении интересам народа". Его отставка уже принята руководством.

"Братья-мусульмане" пошли на этот шаг после появившихся слухов о выдвижении на пост президента экс- главы разведки и бывшего вице-президента Омара Сулеймана, которого может поддержать армия. Ранее "Братья-мусульмане" неоднократно заявляли о том, что не будут выдвигать своего кандидата, особенно после убедительной победы на парламентских выборах, чтобы избежать обвинений в узурпации власти в стране.

Хейрату аш-Шатеру - 51 год. Он окончил инженерный факультет Александрийского университета, имеет степень магистра университета Аль-Мансуры, много лет занимался бизнесом и торговлей. Член исламского братства с 1974 года. У аш-Шатера - 10 детей и 16 внуков. За свою жизнь аш-Шатер не менее пяти раз отбывал различные сроки тюремного заключения, причем, два раза - с конфискацией имущества.

Последний раз, в 2006-м году, он был арестован в числе 40 руководителей и крупных представителей "братства". Все они предстали перед военным трибуналом. Аш-Шатер получил семь лет тюрьмы, но был выпущен на свободу "по состоянию здоровья" после революции 2011 года и отставки Мубарака.

"АН" писали, что выборы президента Египта состоятся в начале мае 2012 года.

По египетским законам, отсидевшие в тюрьме граждане страны не имеют права занимать государственные должности. Поэтому формально, его кандидатура не имеет шанса пройти регистрации в избиркоме, однако руководство "Братьев- мусульман" не считает его "непроходным".

В данном случае они требуют для своего выдвиженца политической амнистии подобно тому, как на днях Высший совет ВС АРЕ амнистировал лидера партии "Завтра революции" Аймана Нура, ставшего основным соперником президента Мубарака на выборах 2006 года и позднее приговоренного к пяти годам тюрьмы за подлог подписей избирателей во время его выдвижения.

В настоящий момент свои документы в комиссию подали еще три исламиста - Абдель Монейм Абу аль-Футух, один из бывших лидеров "Братьев-мусульман", исламский богослов Салим аль- Ауа и салафит, ультраконсервативный исламский проповедник Хазем Салах Абу Исмаил. Последний подал документы в минувшую пятницу, а тысячи его сторонников на несколько часов блокировали центр Каира, вызвав огромные автомобильные пробки.

Избирком страны уже обвинил салафита в проведении незаконной агитации, которую он ведет уже несколько недель, хотя официально предвыборная кампания стартует только 30 апреля.