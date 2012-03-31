В Париже 28-ой раз открылся традиционный Салон походов «Направление Природа». В этот раз на выставке, которая в течении трех дней с 30 марта по 1 апреля 2012 проходит в Париже, почетным гостем выбрана Швейцария. А в качестве центральной тематики 2012 года избрана вода.

Сказочное путешестиве в страну «голубого золота», предлагаемого организаторами выставки, включает самые разнообразные направления. Походы-круизы для романтических маршрутов, каноэ и байдарки для спортсменов, подводное плавание, водные процедуры, направленные на заботу о своем здоровье, просто прогулки вдоль побережья. Маршруты, предлагаемые Францией в этом направлении разворачиваются по его береговой линии на более 7000 километров. А среди наиболее впечатляющих маршрутов - GR34 растянувшийся непрерывно на 1700 км вдоль берегов Бретани.

Особое внимание уделено прогулкам у швейцарских озер. Но не только. Интернациональные маршруты на салоне представлены традиционно широко. Здесь и Кипр, и вулканы острова Реюнион, итальянские маршруты и многое другое.

Швейцария, особый гость этого года среди развлечений предлагает также прогулки босиком - последний писк моды в самой стране, открывающий поле для новых ощущений. Как же лучше можно почувствовать природу, если не босиком - маршрут предложенный в рамках развлечений салона: "цепочка щекоток".

Среди предложенных развлечений и ателье - семинар для любителей приключений. Здесь можно научиться ставить палатку, находить путь с компасом, узнавать следы животных, и даже расшифровать слова с неизвестных вам языков.

Что же касается отдыха после насыщенного впечатлениями и маршрутами дня, то и здесь салон традиционно предлагает массу неожиданных способов...































