Несколько египтян погибли в давке у гроба усопшего главы Коптской церкви

Семь человек погибли и двое получили серьезные ранения в результате давки, которая произошла у гроба патриарха коптской христианской церкви папы Шенуды Третьего.



Трагедия случилась в монастыре преподобного Бишоя в местности Вади-Натрун в 100 километрах севернее Каира, куда был доставлен гроб с телом коптского патриарха и где он, согласно собственному завещанию, был захоронен.



По свидетельству монахов-коптов, после захоронения папы Шенуды Третьего в Вади-Натрон ежедневно к стенам монастыря стекаются тысячи паломников-христиан со всего Египта, чтобы поклониться гробу патриарха. Сегодня в монастырь приехало особенно много паломников, и трагедию предотвратить не удалось, сообщает РИА Новости.

Семнадцатого марта коптская церковь Египта официально объявила, что папа Шенуда Третий скончался на 89-м году жизни в Каире после продолжительной болезни.

Во время прощания с патриархом, которое проходило в кафедральном соборе святого Марка в центре египетской столицы, в самом храме и около него собралось до полумиллиона христиан-коптов. В те дни также не обошлось и без печальных инцидентов - за время прощания с папой Шенудой Третьим из-за давки в толпе несколько человек погибли, более десяти были ранены.

Египетские копты представляют самую значительную христианскую общину Ближнего Востока. По неофициальным данным, они составляют до 15% 85-миллионного населения страны.



