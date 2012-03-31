Эстонцы стали вторыми в ЕС по смертности от алкоголизма

Эстония занимает второе место в Евросоюзе после Румынии по женской смертности от алкоголизма, и после Латвии - по мужской, таковы данные последнего доклада Всемирной организации здравоохранения.



В 2004 от заболеваний, вызванных с алкогольной зависимостью, умерли 18 000 эстонцев, при этом смертность женской части населения от этих болезней составляет примерно 12 процентов, а среди мужчин— 27 процентов.

В Эстонии зависимы от спиртного примерно восемь процентов от общего количества женщин и 31 процент от общего количества мужчин. По "женскому" показателю эстонцы заняли второе место после Латвии, а по "мужскому" — третье место после Литвы и Латвии.

Потребление алкоголя в Эстонии составило 14,05 литров на душу населения, это почти на 2,5 литра выше среднего показателя по ЕС. В целом по Евросоюзу потребление алкоголя на душу населения в два раза превышает среднемировой показатель в 6,1 литр, сообщает medportal.ru. Употребление спиртных напитков в ЕС занимает третье место по причинам смерти после курения и гипертонии.

В докладе ВОЗ также отмечается, что в странах Центральной и Восточной Европы (странах бывшего соцлагеря, кроме стран СНГ и южных Балкан) заметно хуже все статистические показатели по потреблению алкоголя, смертям и вызванным алкоголем болезням.



