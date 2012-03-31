Аукцион орудий пыток в Париже не состоится

Ранее объявленный аукцион по продаже орудий пыток бывшего палача Фернана Мейсонье в конечном итоге не состоится.

Торговый дом Корнет де Сен-Сир столкнувшись с широкой реакцией возмущения по поводу распространения собранных орудий пыток подобным путем предпочел приостановить аукцион в целях «умиротворения», - сообщает агентсво Франс Пресс.

"Столкнувшись с реакцией, вызванной этой продажей, запланированной на вторник в Париже , мы решили приостановить аукцион, для того чтобы спокойно рассмотреть фактическое содержание этой коллекции", - сказал агентству ответсвенный за проведение аукциона Бертран Корнет де Сен-Сир.

Министр культуры Фредерик Миттеран со своей стороны заявил о своем "неодобрении" аукциона и его окончательном аннулировании.

По мнению министра, эта коллекция по своему определению демонстрирует «варварство», а не к культуру и «приоткрывает болезненные исторические вопросы".

Аукцион орудий пыток и казни, принадлежавших бывшему палачу Фернану Мейсонье должен был состояться в Париже 3 апреля.

Он был организован по просьбе родственников Мейсонье, который скончался в 2008 году.

С 1947 по 1961 год Мейсонье работал в Алжире главным исполнителем решений по уголовным делам, за это время он казнил 198 человек.