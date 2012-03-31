В КНР власти в тюрьмах будут учить китайских блогеров фильтровать сообщения

В Китае власти страны арестовали по меньшей мере 16 интернет-блогеров и заблокировали доступ к десятку сайтов за распространение информации о якобы введенной в Пекин военной техники с целью госпереворота в КНР.

Власти посчитали, что это крайне отрицательно влияет на общественные настроения и важно фильтровать сообщения, особенно в контексте арабских революций, где Интернет сыграл решающую роль.

Наибольшее беспокойство вызвали два крупнейших китайских микроблога – "Вейбо" и "Тенсент кью-кью". Вплоть до 3 апреля пользователям этих сайтов запрещено оставлять комментарии.

Интернет-активисты возмущены мерами правительства. Блогеры призывают бороться с цензурой и выходить на международные интернет-порталы, такие как google, facebook и twitter, передает телеканал Euronews.

По мнению экспертов, волну "незаконной информации" о возможном государственном перевороте спровоцировала внезапная отставка влиятельного политка Бо Силая, который претендовал на один из высших постов в Коммунистической партии Китая.