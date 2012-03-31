Президент Рахмон: миллион таджиков работает в России, потому, что больше негде

Около миллионов таджиков ездят в Россию на заработки, потому, что в регионе Центральной Азии, да и вообще больше нигде, не требуется их неквалифицированный труд. Но такая мононаправленность потока трудовых ресурсов внешнюю политику страны не осложняет.

"Около 1 млн таджикских мигрантов живут и работают в России. Это правда. А куда они еще в регионе могут поехать? Они работают и помогают своим семьям, а также помогают экономике своей страны", - сказал в субботу президент Таджикистана Эмомали Рахмон в интервью телеканалу Euronews.

При этом Рахмон подчеркнул, что таджикско-российские отношения имеют стратегический характер и не мешают отношениям государства с другими странами.

Отметим, что если учесть, что в Таджикистане проживает менее 8 млн человек, включая стариков и детей", а женщинам (которых около 47%) в этой стране положено сидеть дома, то получаеся что в России на заработках - 2/3 трудоспособного населения. Основная масса детей в сельской местности с 12 лет школу уже не посещают - помогают матерям вести домашнее хозяйство и растить многочисленных братьев и сестер.