План мирного урегулирования, предложенный спецпредставителем ООН и ЛАГ Кофи Аннаном, - это последний шанс для правительства Сирии избежать строгих мер со стороны международного сообщества, заявил в субботу глава МИД Турции Ахмет Давутоглу.

Об этом Давутоглу заявил накануне международной конференции по Сирии, которая пройдет в Стамбуле в воскресенье, передает Би-Би-Си. Он предупредил сирийское правительство не пытаться использовать эту инициативу, как способ выиграть себе больше времени для продолжения атак на оппозицию.

"АН" писали, что сегодня МИД САР выступил с заявлние, что борьба за власть в Сирии закончилась, теперь ведутся бои за безопасность в стране.