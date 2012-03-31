МИД: Битва за свержение государственной власти Сирии закончена

Попытка свергнуть законное правительство Сирии окончена, и теперь идет борьба за то, чтобы обеспечить безопасность в республике, заявил в субботу официальный представитель сирийского МИД Джихад Аль-Макдиси.

Он подчеркнул, что достижение договорённости по пунктам плана Кофи Аннана стало возможным благодаря активной позиции России и Китая и извлечения уроков из опыта миссии арабских наблюдателей.

"Битва за свержение государственной власти окончена, и началась борьба за укрепление стабильности и продвижение к обновленной Сирии", - сказал в субботу в интервью сирийскому телефидению пресс-секретарь МИД САР Джихад Аль-Макдеси, передает сирийское агентство САНА.

Сирия ведёт глобальную дипломатическую борьбу с враждебным ей западным миром, именно поэтому, "в её интересах обеспечить успех миссии посланника генерального секретаря ООН Кофи Аннана, в соответствии с позицией САР, базирующейся на трёх основных константах: сохранение суверенитета страны; защита стабильности и безопасности; соблюдение логических параллелей в выполнении пунктов плана Аннана", - подчеркнул Аль-Макдеси.

Аль-Макдеси заявил, что военнослужащие Сирийской армии находятся в некоторых районах страны в целях самообороны и защиты гражданского населения, и покинут места своей дислокации, как только в указанных районах установится стабильность. Он отметил, что наличие на территории Сирии вооружённых террористических групп, препятствующих проведению в стране политических и экономических реформ, – установленный факт, подтверждённый в отчёте арабских наблюдателей.

По его мнению, успех миссии Аннана зависит от сирийской стороны меньше чем наполовину. В большей степени он связан с политикой игроков, поддерживающих внешнюю оппозицию, подталкивающих её к отказу от диалога с сирийским руководством и открыто заявляющих о поставках оружия террористам.

Он призвал оппозицию сесть за стол переговоров, без каких либо предварительных условий, указав, что вопрос о том, кто должен стоять во главе государства должен быть решён самими сирийцами в ходе открытого демократического голосования на предстоящих выборах.

Он заявил, что в связи с позицией, занятой некоторыми странами ЛАГ, Сирия решила перейти к установлению прямых непосредственных двусторонних контактов с братскими арабскими странами.

Аль-Макдеси подчеркнул, что в последнее время ведущие государства мира стали пересматривать свою политику в отношении сирийского конфликта, поняв несостоятельность своих надежд на раскол в рядах сирийского руководства и дестабилизацию обстановки в стране с помощью банд вооружённых террористов.

Джихад Аль-Макдеси указал на то, что важным моментом ближайшего будущего станет подписание протокола, регулирующего деятельность международных наблюдателей. Он сообщил, что в Сирию ожидается прибытие группа специалистов ООН, которые обсудят механизмы наблюдения за ходом прекращения насилия.

Между всем прочим, напомним, что 24 марта в Брюсселе генсек Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен заявил, что НАТО поможет навести порядок в Сирии, если об этом его попросит сирийское правительство.