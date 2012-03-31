На юге Таиланда серия терактов: 7 погибших, 70 раненых

В Таиланде в субботу около полудня по местному времени семь человек погибли и более 70 получили ранения сегодня в результате серии взрывов в деловой части города Яла - столицы одноименной южной провинции Королевства.

Три бомбы, которые взрывались последовательно, были спрятаны в автотранспортных средствах. Полиция считает, что ответственность за эти теракты лежит на боевиках сепаратистских группировок.



Об этом сообщил официальный представитель вооруженных сил на юге страны.

"Подтверждено, что семь человек погибли и более 70 получили ранения в результате взрывов в Яле", - заявил он, со ссылкой на Франс Пресс передает ИТАР-ТАСС. Отметим, что провинция Яла - это единственная провинция на юге страны, которая не имеет выход к морю и лежит вне проторенных россиянами туристических маршрутов.

"АН" писали, что ранее в феврале в Таиланде террористы иранского происхождения устроили серию взрывов.

Российский МИД рекомендовал соотечественникам быть предельно внимательными при посещении Королевства Таиланд.

Аналогичное предупреждение для своих туристов сделали США, Великобритания, Канада, Ирландия, Австрия, Голландия, Япония, Южная Корея, Бразилия, Новая Зеландия, Италия, Норвегия, Израиль и Тайвань.