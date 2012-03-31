Премьер Японии Ёсихико Нода не планирует отказ от смертной казни

В Токио в субботу премьер страны Ёсихико Нода выступил в защиту использования смертной казни, после того как в Японии впервые с июля 2010 года были повешены в разных тюрьмах трое осуждённых за несколько убийств.

"У меня нет планов покончить со смертной казнью", - сообщил Нода, со сылкой на японское информационное агентство Киодо передает Би-Би-Си.

"АН" писали, что 29 марта в Японии приведены в исполнение смертные приговоры - в разных тюрьмах страны были повешены трое заключенных.

"Учитывая ситуацию, что ряд тяжких преступлений не уменьшился, мне трудно тотчас же отменить смертную казнь", - сказал премьер Страны Восходящего Солнца.

В настоящее время в Японии смертной казни ожидают 132 приговоренных. Иногда приговоренные пребывают в тюрьме десятилетиями, не будучи предупрежденными заранее о том, когда их лишат жизни.

Япония и США – единственные из промышленно развитых демократических стран, где приводятся в исполнение смертные приговоры. В японском обществе сейчас идет дискуссия об отмене смертной казни.



