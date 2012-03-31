$640 млн за $1: счастливый билет Mega Millions куплен в штате Мэриленд

Самый большой джек-пот в истории лотерей разыгран в ночь на субботу в США. Билет Mega Millions, который принесет счастливчику 640 миллионов долларов, был продан в штате Мэриленд, сообщили устроители лотереи.

Выигрышная комбинация была объявлена из студии в Атланте 30 марта в 22:00 по местному времени (03:00 31 марта по Гринвичу, 06:00 мск): 2-4-38-23-46, золотой мяч "Мега Бол" 23.

Победитель сможет выбрать, хочет он получить свой приз по частям - по 24,6 миллионов долларов в течение 26 лет, либо всю сумму сразу, но тогда он получит на руки "только" 462 миллиона долларов, передает Би-Би-Си.

Однако, победителей может оказаться больше одного: на текущий момент, сообщений о владельце выигрышного билета не поступало.

"АН" писали, что шанс оказаться обладателем заветного номера оценивается как 1:176 000 000: такая вероятность заметно ниже, чем возможность быть убитым молнией.