В Австрии снята надгробная плита с могилы родителей Гитлера

В Австрии ликвидирована могила родителей Адольфа Гитлера, ставшая местом паломничества неонацистов. Надгробная плита снята после того, как около могилы стали собираться правые экстремисты.

Власти города Леондинг близ Линца заявили, что это решение было принято потомками семьи Гитлера. Согласие на это дала дальняя родственница фюрера, отказавшаяся от права владения кладбищенским участком, передаеют немецкие СМИ. Участок на кладбище, на котором находилась могила, будет предоставлен для других захоронений.

Ранее антифашистские организации выступали за снятие надгробия, заявляя, что поклонники Гитлера иногда оставляют цветы и нацистские символы на могиле его родных.

Пастор города Леондинг заверил, что останки родителей фюрера - Алоиса и Клары - не были эксгумированы. В июле 2011 года в Баварии была ликвидирована могила заместителя Гитлера по партии Рудольфа Гесса, у которой неонацисты также регулярно проводили сходки.