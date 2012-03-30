Палестинцы обменялись камнями с пулями израильтян в День Земли

На Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа пострадали десятки палестинцев в столкновениях с израильскими солдатами во время массовых шествий в честь Дня земли - даты памяти народных выступлений против экспроприации земли Израилем.

По словам очевидцев, специальные батальоны применили резиновые пули и слезоточивый газ для усмирения демонстрантов, начавших метать камни в армейские силы, передает Би-Би-Си.

Напомним, столкновения, которые палестинцы вспоминают как День земли, случились 30 марта 1976 года. Тогда во время выступлений арабского населения Галилеи и Негева против передачи палестинской земли правительству Израиля "в целях безопасности" погибли шесть протестующих, сотни получили ранения.