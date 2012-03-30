В Японии, по оценкам правительства, города Каваучи, Тамура и Минамисома, исключенные из зоны отчуждения вокруг атомной электростанции "Фукусима-1", могут стать обжитыми уже в ближайшее время, благодаря ослаблению регламента.

16 из 80 тысяч вынужденных переселенцев смогли вернуться туда впервые за год, прошедший с момента наступления разрушительного цунами.

Еще восемь городов останутся закрытыми для посещений до тех пор, пока очистка от радиации не будет завершена, передает Би-Би-Си. Администрация полагает, что временные посещения своих домов людьми в дневное время при соблюдении правил безопасности станут возможны с начала апреля.

"АН" писали, что премьер Японии Ёсихико Нода 2 марта 2012 года публично признался в том, что правительство страны не смогло в должной мере среагировать на землетрясение и цунами, произошедшие в марте 2011 года.

Напомним, что в марте 2011 года в Японии произошло землетрясение магнитудой 9 и следом за ним разрушительное цунами, высота которого местами превышала 30 метров. Всемирный банк оценивает ущерб Японии от землетрясения и цунами в 200 тыс. долларов.

В результате стихийного бедствия погибшими и пропавшими без вести числятся более 19 тысяч человек, причем около 93% погибших стали жертвами цунами. Гигантская волна также стала причиной аварии на АЭС "Фукусима-1", с последствиями которой Японии предстоит справляться в течение ближайших 30 лет.