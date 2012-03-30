Самый большой приз в истории лотерей будет разыгран сегодня ночью в США

В США в ночь на 31 марта игорная компания Mega Millions разыграет приз cамый большой в истории лотереи приз номиналом в $540 млн. Шанс оказаться обладателем заветного номера оценивается как 1:176 000 000.

Американцы охвачены лотерейной лихорадкой – за сутки до окончания розыгрыша магазины, где можно приобрести всего за доллар "билеты в светлое будущее", ломились от желающих попытать счастье. Люди покупали сразу по 50-60 билетов в надежде сорвать невероятный куш.

Их не останавливал даже тот факт, вероятность выигрыша заметно ниже, чем возможность быть убитым молнией, утверждает Би-Би-Си. Столь высокий объем призовой суммы объясняется отсутствием выигрыша в системе Mega Millions с конца января 2012 года.

Результат розыгрыша будет объявлен из студии в Атланте 30 марта в 22:00 по местному времени (03:00 31 марта по Гринвичу, 06:00 мск).