США ввели санкции против высшего руководства силовых структур Сирии

В пятницу пресс-служба американского министерства финансов сообщила, что администрация США ввела сегодня санкции против высшего руководства силовых структур Сирии. Все их активы, которые могут находиться под юрисдикцией США, будут заморожены.

В частности, санкции введены в отношении министра обороны Сирии Дауда Раджхи, заместителя начальника генерального штаба сирийской армии Мунира Адануфа, а также главы службы безопасности президента Башара Асада Зулимы Шалиша, который приходится Асаду двоюродным братом.

В этой связи заместитель министра финансов США Дэвид Коэн сказал, что "США и мировое сообщество будут привлекать к ответственности сторонников режима Асада, который ведет вооруженную борьбу против собственного народа", передает ИТАР-ТАСС.